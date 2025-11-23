پخش زنده
امروز: -
همایش آگاهیبخشی امنیتی درباره شیوههای ارتباطگیری و جذب سرویسهای جاسوسی بیگانه برای جامعه دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش آگاهیبخشی امنیتی برای جامعه دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد.
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک و سرپرست فعلی دانشگاه گفت: بهمنظور ارتقای سطح آگاهی جامعه دانشگاهی درباره شیوههای ارتباطگیری و جذب سرویسهای جاسوسی بیگانه و نیز پیشگیری از آسیبهای احتمالی برای همکاران دانشگاهی، همایشی با همکاری ادارهکل اطلاعات استان مرکزی برگزار شد.
صادقی افزود: در این برنامه، مدرس که از تهران دعوت شده بودند، به تشریح ابعاد مختلف تهدیدات، روشهای جذب سرویسهای بیگانه، و مخاطراتی که ممکن است اعضای هیئت علمی، مدیران دانشگاه و سایر همکاران با آن مواجه شوند، پرداختند.
او ابراز داشت: این همایش بسیار پربار و آگاهیبخش بود و میتوان آن را نوعی «واکسیناسیون امنیتی» برای مجموعه علمی استان مرکزی دانست؛ اقدامی که میتواند آسیبپذیریها را کاهش داده و قدرت تحلیل و مقابله با تهدیدات را در میان همکاران افزایش دهد.
صادقی گفت: در این برنامه، بر اهمیت «دانش امنیتی» و ضرورت بهروزرسانی دائم آن تأکید شد. اگرچه اصول اولیه این دانش میان همکاران وجود دارد، اما مدرس دوره با توجه به تحولات اخیر—ازجمله رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه—مطالب جدید، فیلمها، نمونهپروندهها و کیسهای امنیتی واقعی مرتبط با جامعه دانشگاهی را ارائه کردند.
صادقی این را هم گفت که این نمونهها نشان میدادند که چگونه برخی از افراد در معرض خطر قرار گرفته و چرا آگاهی از این روشها برای همه مدیران و اعضای هیئت علمی ضروری است.