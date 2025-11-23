به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز (یکشنبه، ۲ آذر) برگزار شد که در مهم‌ترین بازی گیتی پسند اصفهان با نتیجه ۴ به ۲ نتیجه را برابر پالایش نفت بندرعباس واگذار کرد.

گیتی پسند دومین شکست خود را در این فصل تجربه کرد، اما همچنان با ۳۹ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.

در دیگر بازی مهم هفته، مس سونگون در خانه ۵ به یک بهشتی سازه گرگان را شکست داد و با ۳۷ امتیاز فاصله خود را با صدرنشین به عدد ۲ رساند.

نتایج هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال:

پالایش نفت بندرعباس ۴ - ۲ گیتی پسند اصفهان

مس سونگون ورزقان ۵ - یک بهشتی سازه گرگان

پالایش نفت اصفهان یک - ۲ گهر زمین سیرجان

فولاد زرند ایرانیان ۴ - صفر فولاد هرمزگان

پالایش نفت شازند ۲ - ۳ پردیس قزوین

عرشیا آذربایجان شهرقدس ۳ - ۲ شهرداری ساوه

سن ایچ ساوه ۴ - یک جواد الائمه شهرکرد

در جدول تا پایان هفته پانزدهم پس از گیتی پسند و مس سونگون؛ گهر زمین با ۳۲ امتیاز سوم است. جواد الائمه شهر کرد با ۴ امتیاز در قعر جدول رقابت‌ها قرار دارد و شهرداری ساوه هم با ۷ امتیاز در رتبه سیزدهم است.