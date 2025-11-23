پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی رسانی به مصدوم حادثه محور فارسان شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر انحراف و برخورد با موانع خودروی زانتیا در محور فارسان به شهرکرد دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد.
طاهری گفت:نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و سپس وی را برای ادامه روند درمان به نیروهای اورژانس تحویل دادند.