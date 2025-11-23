پخش زنده
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران آذربایجان غربی از جمع آوری بیش از ۲۳۱ هزارفقره از اسناد شهدای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قاسم جلیلی، در جلسه کمیته جمع آوری اطلاعات و آثار شهدا ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: در آستانه برگزاری کنگره ملّی سرداران ۱۲ هزار شهید استان در بهمن ماه سال جاری، بنیاد شهید و امورایثارگران اذربایجان غربی به عنوان مسئول جمع آوری اسناد و آثار شهدا موفق به جمعآوری بیش از ۲۳۱ هزار سند فرهنگی شده است که از این تعداد، بیش از یکصد و ۵۱ هزار سند شامل تصاویر و بیش از ۸۰ هزار سند و مدارک مربوط به شهدای والامقام است.
وی افزود: با ترکیب این مصاحبهها و دیگر اسناد گردآوری شده، مجموعهای بینظیر از خاطرت و زندگی نامه شهدای والامقام جمع آوری شده است که منبعی غنی از درسهای انسانی، اخلاقی و فرهنگی به شمار میآید و میتواند در اختیار جامعه به ویژه نسل جوان قرار گیرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان با بیان اینکه این اسناد با هدف حفظ و بازتاب خاطرات و فداکاریهای شهدای عزیزمان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گردآوری شده است اظهار داشت: این اسناد بستری ارزشمند برای پژوهشهای علمی، فرهنگی و آموزشی در دوران ۸ سال دفاع مقدس و زندگی شهدای والامقام را فراهم میآورند.
جلیلی عنوان داشت: تاکنون بیش از ۳۵۰۰ مصاحبه تاریخ شفاهی ۲۰ دقیقهای، با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران آذربایجان غربی انجام شده است که هر مصاحبه روایتی از ناگفتههای خانوادهها و همرزمان شهدای والامقام است تا تصویر کاملتری از هویت شهدای آذربایجان غربی ارائه شود.
وی افزود: کنگره ۱۲ هزار شهید، فرصتی است تا این میراث معنوی و فرهنگی را درجامعه به نسلهای آینده انتقال بدهیم.
جلیلی اضافه کرد: نسل جدید و جوان باید بداند که این آرامش، امنیت، در سایه فداکاریها و از خودگذشتگیهای شهدا و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه است.