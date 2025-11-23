پخش زنده
روند اجرای طرحهای عمرانی بوکان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بررسی و اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ روند اجرای طرحهای عمرانی بوکان در نشستی با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجانغربی و جمعی از رؤسای دستگاههای خدمات رسان استان در این شهرستان بررسی شد.
یاسر رهبر دین، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی گفت: طرح کنارگذر این شهرستان دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد.
در این نشست، ساماندهی و توسعه زیرساختهای مجتمع صنوف آلاینده بوکان هم بررسی شد.
خشایار صنعتی، فرماندار شهرستان بوکان هم در این نشست گفت: ۲۱ روستای بوکان به شبکه سراسری گاز متصل میشوند.
در جریان این سفر همچنین عملیات اجرایی طرحهای حوزه بهداشت و درمان هم ارزیابی و اعلام شد با تکمیل بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی درحال ساخت، ظرفیت بستری در بوکان از ۲۰۰ به ۴۵۰ تخت افزایش مییابد.