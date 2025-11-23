یک کارآفرین در حوزه پرورش قارچ، فعالیت خود را با یک سالن ۸۰ متری آغاز کرد و اکنون پس از سال‌ها تلاش مستمر، صبر و باور، توانسته است فضای کاری خود را به بیش از هزار متر مربع افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این واحد تولیدی که در روستای بالا جاده قرار دارد، امروز شامل ۱۵ سالن ۸۰ متری است که نشان‌دهنده توسعه چشمگیر این کسب‌وکار نسبت به نقطه شروع آن است.

این مجموعه توسط یک پدر و پسر اداره می‌شود که با همت، پشتکار و بهره‌گیری از روش‌های نوین پرورش قارچ، توانسته‌اند کسب‌وکار خود را از یک امکان کوچک به یک مجموعه صنعتی قابل توجه تبدیل کنند.

مسیر این پیشرفت نمونه‌ای از تبدیل یک ایده کوچک به کسب‌وکاری بزرگ و پایدار در حوزه تولید محصولات کشاورزی است.