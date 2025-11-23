به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تداوم خشکسالی با کاهش بارندگی ها، موضوعی که نه تنها تأمین آب بخش کشاورزی را دچار مشکل کرده، بلکه موجب شده، کشاورزان هم برای مدیریت مصرف آب و افزایش بازده محصولات، از روش‌های نوین کشت و آبیاری استفاده کنند.

مقابله با تنش آبی در بخش کشاورزی با اجرای روش‌های نوین آبیاری طرحی که آقای اسپوکه، این روز‌ها برای آبیاری مزارع خود، اجرا کرده است.

کشاورزان می‌گویند بدون اجرای روش‌های نوین آبیاری و با توجه به کمبود آب و تداوم خشکسالی ها، شرایط برای کشاورزی سخت‌تر می‌شود.

اجرای این طرح، حالا در زمین‌های کشاورزی با هدف مصرف بهینه آب با استقبال کشاورزان رو‌به‌رو شده است.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: بیش از هشت هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان تاکنون به آبیاری مدرن تجهیز و در همین زمینه، طرح انتقال با لوله در۵۳ کیلومتر از اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.