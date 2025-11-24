به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسینیه ثارالله این شب‌ها میزبان خورشیدی است که طلوعش در غربت رقم خورد؛ میهمان عزیزی که نامش، شهید گمنام است. همزمان در این مکان نمایشنامه خیر کثیر حکایت غربت مادر به نمایش گذاشته می‌شود.

اینجا، دو غربت پیوند می‌خورند شهیدی با نام و یاد مادر.

همچنین همزمان با سوگ یاس نبوی، پیکر مطهر دو شهید گمنام در زنجان تشییع می‌شود؛ یکی از شهدا در محوطه صدا و سیمای استان تدفین و دیگری به معراج شهدای تهران منتقل خواهد شد.