به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان صالح‌آباد گفت: مردم متدین و همیشه در صحنه شهرستان صالح‌آباد و شهر جنت‌آباد امروز بار دیگر با حضور پرشور خود ثابت کردند که راه شهدا همچنان زنده و جاری است.

علیرضا اختری با اشاره به نقش وحدت‌آفرین این مراسم افزود: حضور برادران شیعه و اهل‌سنت در کنار یکدیگر، نمادی زیبا از همدلی، انسجام و بصیرت مردم این دیار بود که با عشق و احترام، پیکر مطهر شهید گمنام را بدرقه کردند.

وی ادامه داد: پیکر این شهید عزیز در مسیر صالح‌آباد و مشهد با استقبال و تشییع در روستا‌های قُشه‌توت، گُوشلاغر و نعتو و در مدارس دخترانه صالحه، بنت‌الهدی، حجاب و مدرسه پسرانه امام علی علیه‌السلام، حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج)، اداره اطلاعات، حسینیه شهیدباقری، محورعملیاتی شهیدکاوه تشیع شد و همچنین به طور ویژه و با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس در شهر صالح آباد و شهر جنت‌آباد مرد استقبال قرار گرفت.

اختری گفت: این حضور گسترده مردم، بیانگر عشق عمیق آنان به ارزش‌های دفاع مقدس و قدردانی از فداکاری‌های شهدایی است که برای امنیت و آرامش امروز ما از جان خود گذشتند.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بر ادامه مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل‌های جوان تأکید کرد.