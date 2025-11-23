پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سردشت گفت: قرار است در قالب موزه صلح، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمعآوری و در آن نگهداری شود.
صلاح محمدی بیان کرد: زمین مورد نظر برای احداث موزه صلح سردشت به مساحت ۲ هزار مترمربع توسط خیرین اهدا و سند آن به نام موزه بینالمللی صلح ثبت شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سردشت اضافه کرد: احداث ساختمان فیزیکی موزه صلح بر عهده شهرداری سردشت است و تجهیز و تکمیل آن توسط ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی و با همکاری موزه ملی ایران صورت میگیرد.
او گفت: بخش ساخت ویترین، تامین اشیا تاریخی، باستانی و امکانات سختافزاری و نرمافزاری آن که هزینه زیادی هم دارد با همکاری موزه ملی ایران انجام میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سردشت افزود: احداث موزه صلح سردشت به عنوان یک موزه بین المللی در سال ۱۴۰۰ مصوب شد و قرار است در پنج طبقه شامل یک طبقه اداری و چهار طبقه شامل موزه بینالمللی صلح، مردم شناسی، آثار تاریخی و باستانی احداث شود که اعتبار اولیه آن حدود یک هزار میلیارد ریال است.
محمدی با بیان اینکه موزه صلح با اهداف نشان دادن مظلومیت قربانیان حادثه بمباران شیمیایی راهاندازی میشود، تصریح کرد: قرار است در قالب این موزه، مستندات حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت، آثار برجا مانده از این حمله شیمیایی و تصاویر و وسایل مورد استفاده جانبازان شیمیایی سردشت جمعآوری و در آن نگهداری شود.