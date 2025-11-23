به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی گفت: آیین وداع با پیکر‌های شش شهید گمنام، امشب در مصلی امام خمینی و مراسم تشییع، فردا از ساعت ۹:۳۰ در میدان انقلاب ارومیه برگزار می‌شود.

سردار وحیدی افزود: پس از اقامه نماز توسط امام جمعه ارومیه، تشریفات نظامی اجرا و با حضورگسترده مردم، پیکر مطهر شهدا تا محل خاکسپاری همراهی خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از این شهدا در شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی، شهید گمنام دیگر در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و سومین شهید گمنام هم در شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده می‌شود.