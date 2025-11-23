کاهش معضل اعتیاد به مواد مخدر در خراسان رضوی نیازمند تقویت فعالیت‌ های فرهنگی، پیشگیرانه و آگاهی بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی امروز در جلسه مشترک منطقه‌ ای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی به میزبانی گناباد، گفت: باید در کنار مبارزه قاطع با معضل مواد مخدر به مقوله پیشگیری توجه بیشتر داشت و با بهره‌ گیری از ظرفیت ادارات مختلف و از جمله آموزش و پرورش و سایر بخش‌ های فرهنگی، سطح اطلاعات عمومی جامعه را نسبت به آسیب‌ های این مواد خانمان‌ سوز افزایش داد.

محمدعلی نبی پور با اشاره به کاهش سن اعتیاد، افزایش تنوع، گسترش و تسهیل دسترسی به مواد مخدر بر بهره‌ گیری بیشتر از ظرفیت سازمان‌ های مردم نهاد و خیران برای پیشگیری از مواد مخدر تاکید کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر توجه به اشتغال بهبودیافتگان اعتیاد، اضافه کرد: اگر این افراد از جامعه طرد شوند دوباره به دامن اعتیاد بر می‌گردند و باید در کنار فعالیت‌ های فرهنگی و اجتماعی از نظر اقتصادی هم حمایت شوند و با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و یا جذب در واحدهای تولیدی فرصت شغلی برای آن‌ ها فراهم کرد.

نبی پور هم افزایی بین‌ بخشی را ضرورت پیشگیری از مواد مخدر دانست و گفت: در این زمینه نباید توپ را به زمین دیگران انداخت، باید از همه ظرفیت‌ های جامعه در این بخش بهره گرفت.

وی تاکید کرد: فقدان نشاط اجتماعی آسیب‌ های اجتماعی را افزایش می‌ دهد و با افزایش توجه به فعالیت‌ های ورزشی می‌ توان نشاط را در جامعه افزایش داد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی هم تاکید کرد: فقدان نشاط اجتماعی این آسیبها را افزایش می‌ دهد و با افزایش توجه به فعالیت‌ های ورزشی نشاط را در جامعه افزایش داد.

علی زندی گفت: اعتباراتی که در حوزه فرهنگی و پیشگیری در خراسان رضوی هزینه می‌ شود به مراتب کمتر از اعتبار مقابله با قاچاق مواد مخدر است و باید در کنار برخورد با قاچاقچیان به این مساله توجه ویژه داشت و با افزایش اعتبارات پیشگیرانه و گستره فعالیتهای بین بخشی، آگاهی عمومی جامعه نسبت مخاطرات این بخش افزایش داد.

فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: در کنار برخورد قاطع نیروهای نظامی، انتظامی، مراجع قضایی و سایر بخش‌های مربوطه با اعتیاد باید با توسعه و تقویت مراکز درمانی و بازتوانی آسیب‌ های این بخش را کاهش داد.

محمد زارعی هدک با اشاره به فعالیت پنج مرکز ترک اعتیاد در گناباد افزود: باید در کنار درمان و ترک اعتیاد از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای کاهش آسیب‌ ها بهره گرفت.

حمیدرضا داورکیا فرماندار بجستان هم تقویت و افزایش نیروی انسانی و تجهیزات را لازمه فعالیتهای پیشگیری از و مقابله موثر با مواد مخدر دانست و گفت: کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر همه افراد و خانواده‌ ها را تهدید می‌ کند و مسئولان ذیربط باید با افزایش اعتبار و تامین تجهیزات لازم در کنار مبارزه با مواد مخدر به مقوله پیشگیری توجه بیشتری داشته باشند.

جلسه مشترک و منطقه‌ ای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی با حضور معاون استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و امنیتی و فرمانداران و سایر مسئولان مربوطه شهرستانهای گناباد و بجستان برگزار شد.

شهرستان‌ های گناباد و بجستان به ترتیب در فاصله ۲۸۷ و ۲۷۸ کیلومتری جنوب و جنوب غربی مشهد واقع شده است.