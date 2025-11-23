پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار سردشت گفت: موزه صلح فقط یک ساختمان نیست، بلکه پل ارتباطی بین گذشته و آینده و یک پل ارتباطی با جهان است.
ریباز میرزایی، فرماندار و صلاح محمدی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سردشت از زمین در نظر گرفته شده برای احداث «موزه صلح سردشت» بازدید کردند.
در این بازدید، فرماندار سردشت با اشاره به اهمیت نمادین این موزه، تأکید کرد: موزه صلح فقط یک ساختمان نیست، بلکه پل ارتباطی بین گذشته و آینده و یک پل ارتباطی با جهان است.
ریباز میرزایی بر بهرهگیری از ظرفیت خواهرخواندگی سردشت با شهر هیروشیما در ژاپن برای پیشبرد این پروژه بینالمللی تأکید و بیان کرد: میتوانیم از این ظرفیت برای انتقال تجربیات و همکاریهای فرهنگی استفاده کنیم.
او ایجاد موزه صلح سردشت را ظرفیتی مهم برای تاکید بر ثبت جهانی تپههای باستانی ربط دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ صلح و آشتی در سطح جهان خواهد بود.