وزیر ورزش و جوانان درباره آخرین دستاوردهای کاروان ورزشی ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان گفت: در این دوره از مسابقات، ورزشکاران زن موفق به کسب ۳۳ مدال شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکصد و بیست و نهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، اعضای کابینه به طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاههای متبوع پرداختند. در ادامه، وزیر راه و شهرسازی گزارش تفصیلی سفر اخیر خود به چین، نشستها، توافق ها، قراردادها و نتایج بسیار مثبت حاصل از این دیدارها را به هیئت دولت ارائه کرد.
سپس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از وضعیت آتشسوزی رویداده در جنگلهای استان مازندران و اقدامات و تلاشهای دستگاههای مختلف در مهار کردن این حادثه ارائه و ضمن تشریح عملکرد مجموعههای مختلف، به نقاط قوت، ضعفها، نارساییها و کمبودهای موجود نیز اشاره کرد.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر ورزش و جوانان آخرین دستاوردهای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران، اعزامی به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی را تشریح کرد.
وی با تأکید بر عملکرد درخشان بانوان ورزشکار کشور، اعلام کرد: در این دوره از مسابقات، ورزشکاران زن موفق به کسب ۳۳ مدال شامل ۱۱ مدال طلا شدهاند؛ در حالیکه در دوره پیشین این رقابتها در سال ۲۰۰۵، مجموع مدالهای کاروان ایران ۳۰ مدال، شامل ۱۰ طلا بوده است. بر اساس این گزارش، ۴۱ درصد کل مدالهای کسبشده در این دوره، سهم بانوان ورزشکار کشور بوده است.
در ادامه جلسه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی مشروح از عملکرد این نهاد و اقدامات انجامشده پس از جنگ ۱۲ روزه در جهت رسیدگی به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ارائه کرد.
همچنین معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از روند برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر که از روز چهارشنبه، پنجم آذرماه در شهر شیراز آغاز به کار خواهد کرد، ارائه داد. بر اساس این گزارش، در این رویداد سینمایی، ۷۰۰ فیلم از ۹۰ کشور متقاضی و هنرمندانی از ۳۱ کشور شرکت خواهند داشت.
همچنین حضور ۴۳ فیلم برجسته خارجی در بخش ویژه آثار آسیایی، ۸ فیلم در بخش «زیتون شکسته» با محوریت موضوع غزه و ۱۳ فیلمساز و هنرمند سرشناس در هیئت داوران بینالمللی پیشبینی شده است. افزون بر این، ۴۰ نماینده از مهمترین مؤسسات خرید و پخش فیلم و پلتفرمهای برخط و در مجموع ۲۲۰ مهمان خارجی در بزرگترین رویداد بینالمللی سینمایی کشور حضور خواهند یافت.
در بخش پایانی جلسه نیز، استاندار تهران گزارشی از وضع شاخصهای آلودگی هوا در استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه کرد.