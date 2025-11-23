به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرشی ادامه داد: با وجود دریافت مجوز پرواز بالگرد اطفای حریق، به دلیل دید پروازی پایین، امروز امکان پرواز مقدور نشد و امیدواریم صبح فردا، با افزایش دید پرواز، امکان پرواز بالگرد فراهم شده و آتش این جنگل‌ها هر چه زودتر مهار شود.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های منطقه نمنق جلفا بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی این محدوده را همچنان درگیر کرده است.

آتش سوزی در بخشی از جنگل‌های دیزمار واقع در محدوده ییلاق اشتبین، بخش سیه رود جلفا، برای دومین روز ادامه دارد. وزش باد شدید و شیب تند منطقه موجب سرعت گرفتن گسترش آتش شده و کار مهار را دشوار کرده است.