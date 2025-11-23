به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سردار محمدرضا موحد در حاشیه افتتاح واحد پست جدید برق در شرکت ثانی‌پلاست شهرک صنعتی شهدای چهل‌شهید جمشیدآباد آمل اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ واحد صنعتی و ۱۵ واحد معدنی دارای مشکل، علت‌یابی و مانع‌زدایی شدند و به چرخه تولید بازگشتند.

وی با اشاره به پایش میدانی ۱۶۷ واحد تولیدی و ۴۰ واحد معدنی توسط کانون بسیج صنعت استان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مسیر ۱۶۰۰ متری راه دسترسی کمربندی شمالی آمل به شهرک صنعتی حداکثر تا پایان امسال زیرسازی و آسفالت خواهد شد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران در خصوص صدور سند برای واحدهای شهرک صنعتی جمشیدآباد نیز گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند و به‌زودی فرایند صدور سند مالکیت انجام می‌شود.

سردار موحد با بیان اینکه شرکت ثانی‌پلاست آمل نیز با رفع مشکل برق، هم‌اکنون با حداکثر توان در حال تولید است، تصریح کرد: بسیج با تمام توان در قالب قرارگاه صنعتی، پای کار دولت و تولیدکنندگان ایستاده است.