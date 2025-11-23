تداوم استفاده نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور، اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل آلایندگی به شرکت ایرالکو و ممنوعیت فلرسوزی به پالایشگاه شازند ابلاغ شد.

ممنوعیت فلرسوزی در پالایشگاه و الزام به استفاده از گاز در نیروگاه

ممنوعیت فلرسوزی در پالایشگاه و الزام به استفاده از گاز در نیروگاه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوای شهر اراک و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی در خصوص پایداری هوا، از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی برای روز دوشنبه سوم آذر در شهر‌های اراک، ساوه و شازند مواردی به شرح زیر اعلام می‌شود:

🔹پایش ویژه صنایع آلاینده اطراف شهر و واحد‌های آلاینده مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست.

🔹برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، تشدید شده و اعمال قانون لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

🔹ضمن درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود.

🔹نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداری‌های اراک، ساوه و شازند.

🔹تشدید برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص.

🔹توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیت ورزشی در فضا‌های باز خودداری شود.

🔹تداوم استفاده نیروگاه حرارتی شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و ممنوعیت فلرسوزی پالایشگاه شازند.