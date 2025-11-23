پخش زنده
یادواره هشت شهید والامقام روستای شهرستانک جغتای و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جغتای، ضمن یادآوری تاریخچه تشکیل بسیج، ایثار اصحاب امام حسین (ع) را تجلی والای روحیه بسیجی دانست و گفت: بسیج، ادامهدهندۀ راه مجاهدان و مدافعان حریم ولایت از لیلهالمبیت تا کربلا و امروز است.
سرهنگ پاسدار محمد رامشینی، افزود: حضور آگاهانه و مؤمنانۀ نیروهای بسیجی در صحنههای مختلف دفاع مقدس، سازندگی، علمی و فرهنگی، پایههای عزت و استقلال ایران اسلامی را استوار کرده است.
در ادامه مراسم، گروه هنری خورشید سبزوار نمایش آیینی «مادرانه» که روایتگر زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) از واقعه غدیر خم تا شهادت آن بانوی بزرگ اسلام بود را اجرا کرد.
روایتگری رزمنده و جانباز دفاع مقدس علیاکبر انوری مقدم، مداحی پرشور مداح حرم مطهر امام رضا (ع)، و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا بخش پایانی این برنامه بود.
این مراسم به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، پایگاه بسیج دهیاری و امام جماعت مسجد ابوالفضلی و با حضور بی نظیر مردم بویژه جوانان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برپا شد و با استقبال بینظیر مردم، بهویژه جوانان شهرستانک و مناطق اطراف همراه شد و فضای روستا را عطرآگین از یاد و نام شهیدان کرد.