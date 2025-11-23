جمعی از مسئولان شهرستان میاندوآب از ایثار و استقامت مادر شهید جاویدالاثر جلیل ابراهیمی و مادر شهید براتعلی شاهدی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرماندار میاندوآب به همراه جمعی از مسئولان با حضور در منزل مادر شهید جاویدالاثر جلیل ابراهیمی و مادر شهید براتعلی شاهدی دیدار کرد.

در این دیدار ، فرماندار شهرستان میاندوآب با گرامیداشت مقام والای خانواده‌های شهدا، صبر و استقامت آنان را الگوی بی‌بدیل ایثار و وفاداری دانست.

امیر تیموری تأکید کرد : رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا یک وظیفه اخلاقی، انسانی و انقلابی است.

شهید جلیل ابراهیمی اهل روستای قلعه‌بزرگ است که در سال ۱۳۶۷ و در منطقه عملیاتی فکه مفقودالاثر شده است همچنین شهید براتعلی شاهدی نیز از اهالی روستای جعفرآباد بوده که سال ۶۴ در عملیات دوران دفاع مقدس در جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمده است .