پیکر مطهر هفت شهید سال های دفاع مقدس با حضور مردم شهید پرور و ولایت مدار استان و زائران کریمه اهل بیت در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)در حرم حضرت معصومه(س)تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا هم فردا دوشنبه ۳ آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ساعت ۸:۳۰ صبح از مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم مطهر برگزار می شود.

مکان‌های خاکسپاری شهدای گمنام:

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، میدان مفید (ساعت ۱۰:۳۰)

بوستان شهیدان زین‌الدین، شهرک شهیدان زین‌الدین (ساعت ۱۳:۳۰)

و مدرسه علمیه حضرت آمنه(س)، بلوار حکیم (ساعت ۱۵:۳۰) است.