به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مسابقات انتخابی هیأت کونگفو و هنرهای رزمی استان گیلان در بخش بازمایانا، با حضور ۱۲۵ ورزشکار از ۱۲ شهرستان استان، به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام مصطفی سالاری، در سالن ورزشی شهید شیرازی ماسال برگزار شد.
در پایان این رقابتها، تیم شهرستان ماسال موفق به کسب مقام نخست شد، تیم شهرستان آستانهاشرفیه عنوان دوم را به دست آورد و تیم شهرستان لنگرود نیز در جایگاه سوم ایستاد.