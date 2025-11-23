پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ از مسمومیت و جان باختن یک زوج جوان در یکی از محلات این شهر به دلیل مسمویمت با گاز منوکسیدکربن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ در تشریح این خبر گفت: این زوج هنگام خواب در منزل مسکونی خود دچار گازگرفتگی شده و پیش از رسیدن نیروهای امدادی فوت کرده بودند.
عارف شجاعت افزود: پس از تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵، تکنسینهای این مرکز به محل حادثه در منطقه «قزلناو» اعزام شدند، اما بررسیها نشان داد که این زوج پیش از حضور امدادگران جان خود را از دست دادهاند.
وی علت این حادثه را استفاده نکردن از لوله مناسب برای خروج گاز منوکسیدکربن ناشی از بخاری گازی عنوان کرد و گفت: این نخستین حادثه مرگ ناشی از گازگرفتگی در سال جاری در این شهرستان است.