به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پی اجرای یک عملیات مشترک میان کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قم و پلیس امنیت اقتصادی، تعداد ۱۰ دستگاه ماینر که به صورت غیرقانونی و با استفاده از برق غیرمجاز در یکی از واحد‌های تجاری استان فعالیت می‌کردند، شناسایی و جمع آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گفت: در جریان بازدید تخصصی، محل استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز شناسایی و تجهیزات مربوطه توقیف شد و در ادامه نیز برای فرد متخلف، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل شد.

امید رفیعی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در شناسایی تخلفات مرتبط با استخراج غیرقانونی رمزارز، از هم استانی‌های محترم درخواست کرد هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه samaat به نشانی www.tavanir.org.ir/samaat گزارش دهند، همچنین بر اساس طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، افرادی که اطلاعات دقیق و قابل اتکا درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر ارائه کنند، بسته به اهمیت گزارش، از یک و نیم تا سیصد میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.