سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، پس از دیدار حساس تیمش با برزیل گفت: به عملکرد بچهها افتخار میکنم. بازیکنان با تمام توان خود بازی کردند و پا به پای قهرمان جهان جنگیدیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان گفت: باید بپذیریم که برزیل قهرمان جهان است. این تیم در ۲۴ سال گذشته طعم شکست را نچشیده و بدون شک در مسیر آمادهسازی خود بازیهای دوستانه زیادی برگزار کرده و تجربه زیادی کسب کرده است. دیدار با چنین تیمی فرصت ارزشمندی بود تا ما نیز سطح بازی خود را بسنجیم و نقاط قوت و ضعفمان را شناسایی کنیم.
مظفر با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران گفت: بازیکنان ما با انگیزه، تعهد و اتحاد مثالزدنی نشان دادند که میتوانند با تیمهای قدرتمند جهان رقابت کنند. هر نفر در زمین با تمام توان خود تلاش کرد و روحیه جنگندگی و همدلی تیمی به طور کامل مشهود بود.
او درباره اهمیت تجربههای بینالمللی و دیدارهای دوستانه برای آمادهسازی تیم بیان کرد: این مسابقات فرصتی طلایی برای کسب تجربه و افزایش سطح فنی و تاکتیکی بازیکنان بود. ما با استفاده از این فرصتها، برنامهریزی دقیق برای ادامه مسابقات خواهیم داشت و هر بازی را به عنوان یک درس و تجربه میبینیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان تاکید کرد: این بازی تنها آغاز راه است و ما با تمرینات مستمر، افزایش هماهنگی و کسب تجربه بیشتر، آماده ادامه مسابقات هستیم. هدف ما درخشش در میادین بینالمللی و افتخارآفرینی برای فوتبال زنان ایران است و مطمئن هستم با این تیم و روحیه بالای بازیکنان، به موفقیتهای بزرگ دست پیدا خواهیم کرد.