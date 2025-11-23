استان ایلام آماده میزبانی از نخستین نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور است.

ایلام در آستانه میزبانی از نخستین نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط

ایلام در آستانه میزبانی از نخستین نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی اعلام شد: نمایشگاه ملی صنایع کوچک و متوسط و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور، ۱۶ تا ۱۹ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام برگزار می‌شود و بستر مهمی برای ارائه توانمندی‌های صنعتی، صادراتی و سرمایه‌گذاری استان خواهد بود.

استاندار ایلام در این نشست با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان گفت: هویت‌سازی تجاری و معرفی علمی کالا‌های تولیدی می‌تواند؛ زمینه حضور مؤثر استان در بازار‌های داخلی و خارجی را تقویت کند.

احمد کرمی همچنین بر تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت مرز مهران به‌عنوان فرصت جهش اقتصادی استان تأکید کرد.

استان ایلام دارای ۴۷۹ واحد تولیدی فعال و نیمه‌فعال؛ با حدود ۱۰ هزار شغل است.