به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان تفاهم‌نامه بین دستگاهی با هدف تدوین نقشه راه شهرستان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و مورد بررسی قرار گرفت.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقه دو ۳۲۰۰ متری «رهروان شهدا» با حضور جمعی از ورزشکاران بسیجی در مسیر پارکینگ اروج تا گلزار مطهر شهدای محلات برگزار شد.

شرکت کنندگان در پایان مسابقه، قبور مطهر شهدا را گلباران کردند.

به مناسبت هفته بسیج افتتاح و با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان درمانگاه دندانپزشکی حاج قاسم سلیمانی در آشتیان افتتاح شد.