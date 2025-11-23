به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری و استفاده غیرمجاز از پنج دستگاه ماینر در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مهاباد رسیدگی شد.

وی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینر‌ها محکوم کرد.

ماینر‌ها را ماموران انتظامی مهاباد در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.