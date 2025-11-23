پخش زنده
امروز: -
تیم تنیسرویمیز نوجوانان ایران از صعود به مرحله نیمه پایانی مسابقات قهرمانی جهان و کسب نشان بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابتهای تنیسرویمیز قهرمانی نوجوانان جهان به میزبانی رومانی امروز یکشنبه ۲ آذرماه تیم نوجوانان ایران در بخش تیمی و در مرحله یکچهارم پایانی رده سنی کمتر از ۱۵ سال با قبول شکست برابر چینتایپه، از کسب نشان و صعود به دور بعد بازماند.
گفتنی است، تیم تنیسرویمیز نوجوانان کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی استراحت داشت و در مرحله یک چهارم نهایی برابر چین تایپه با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.
پسران نوجوان تنیس روی میز ایران با ترکیب رامین شاه علی، فراز شکیبا، مبین امیری و عرشیا لرستانی به سرمربیگری مهران احدی و مربیگری امین میرالماسی راهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان شدند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان با حضور ۱۲ تیم برتر دنیا در بخش تیمی در حال برگزاریست.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی برگزار می شود.