یک دوره مسابقه سوارکاری ، با هدف ترویج ورزش‌های اصیل ایرانی و شناسایی استعدادهای برتر این رشته ، امروز در سیاهکل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، یک دوره مسابقات سوارکاری با حضور بیش از ۲۰ سوارکار و اسب‌های محلی در شهرستان سیاهکل برگزار شد. این رقابت‌ها با هدف ترویج ورزش‌های بومی و اصیل و تقویت فرهنگ سوارکاری در منطقه انجام گرفت.

هادی مینایی‌پور، رئیس هیئت سوارکاری سیاهکل، در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت توسعه ورزش‌های سنتی گفت: «سوارکاری فقط یک ورزش نیست؛ بخشی از هویت و تاریخ ماست. این ورزش علاوه بر تقویت قوای جسمانی، به افزایش تمرکز، اعتمادبه‌نفس و آرامش ذهنی کمک می‌کند و ارتباط زیبایی میان انسان و حیوان ایجاد می‌سازد.»

مسابقات در سه بخش یورتمه، قدم‌رو و چهارنعل برگزار شد و سوارکاران جوان و باانگیزه در فضایی پرشور به رقابت پرداختند. در پایان نیز به سه نفر برتر این دوره از مسابقات جوایزی اهدا شد.