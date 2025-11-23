پخش زنده
در استان مرکزی ۴۵ درصد خودروهای مردودی در آزمونهای معاینه فنی، مشکل آلایندگی هوا دارند.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: در مرکز استان مرکزی پنج مرکز معاینه فنی وجود دارد که سالانه ۷۰ تا ۷۵ هزار خودرو با مراجعه به این مراکز معاینه فنی دریافت میکنند.
روح الله دولت آبادی با یادآوری نقش منابع متحرک در افزایش آلودگی هوا افزود: به صورت میانگین ۲۲ درصد از مجموع خودروهایی که برای دریافت معاینه فنی مراجعه میکنند در آزمونهای مربوطه مردود میشوند که علت ۴۵ درصد مردودی خودروها مشکلات آلایندگی هواست.
معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری اراک این را هم گفت که مالکان خودروهای دارای آلایندگی باید با مراجعه به تعمیرگاه مشکل آلایندگی خودرو را برطرف کرده تا معاینه فنی برای خودرو صادر شود.