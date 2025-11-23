پخش زنده
تیم فوتبال دندر در هفته پانزدهم لیگ بلژیک توانست برابر آنتورپ به پیروزی برسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال دندر و آنتورپ امروز یکشنبه ۲ آذر در هفته پانزدهم ژوپیلر لیگ بلژیک برگزار شد که با پیروزی ۲ بر یک دندر همراه بود.
دندر در حالی در این بازی به پیروزی رسید که علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شد و روی یکی از گلها تأثیرگذار بود.
در این دیدار جهانبخش یک کارت زرد هم از داور بازی دریافت کرد.
دندر اکنون با ۸ امتیاز و با وجود ادامه قعر نشینی امیدوارتر از گذشته برای خروج از منطقه بحران تلاش میکند.
همچنین در لیگ روسیه دینامو ماخاچ که محمدجواد حسین نژاد را در اختیار دارد ۳ بر صفر برابر دینامو مسکو نتیجه را واگذار کرد.