پخش زنده
امروز: -
خانوادههای خوش جمعیت از مدیریت توزیع شیرخشک و واگذاری زمین طرح جوانی گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته جوانه این هفته را با گلایه از مردم شهرستان ساوه شروع کردیم.
یکی از شهروندان شهرستان ساوه با توجه واگذاری زمینهای رایگان به خانواده سه فرزند به بالا به جوانه گفت با توجه به پیگیریهایی که انجام شده، اما مسئولین مربوطه این شهرستان هیچ گونه اقدامی انجام نمیدهند و هر بار برای پیگیری به اداره راه و شهرسازی میرویم با تندی پاسخ ما را میدهند و ادعا دارند که زمینها در حال آماده سازی هستند.
با توجه به گلایههایی که از سمت مردم در خصوص کمبود شیر خشک میشنویم پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو کشور گفت: در کشور ۵ کارخانه تولید شیرخشک داریم که در حال تولید هستند اگر تاخیری در تولید به وجود میآید به دلیل کمبود نقدینگی میباشد.
دکتر نازیلا نجدی متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری با اشاره به افزایش سن باروری در زوجین که یکی از دلایل مهم ناباروری میباشد، گفت: زوجین اگر قصد فرزند آوری ندارند میتوانند با فریز کردن جنین که شرایط و امکانات آن در استان موجود است اقدام کنند.
دکتر مائده معصوم زاده دکتر زنان با بیان اینکه آزمایشهای چکاب زنان میتواند به تشخیص بروز بیماریها کمک کند:گفت: زنان متأهلی از سن ۲۱ سال به بالا باید انواع چکابهای و غربالگریها از جمله آزمایش پاپ اسمیر و ماموگرافی را انجام دهند تا از سلامت جسمی خود برای بارداری و بعد از زایمان مطمئن شوند.