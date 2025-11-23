پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه اندازی یک دستگاه پرتابل تلفن همراه به منظور تقویت پوشش ارتباطات تلفن همراه در منطقه جنگلی الیت شهرستان چالوس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل اعزی در جلسه مدیریت بحران حوزه ارتباطات مرزنآباد چالوس اظهار داشت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، پوشش ارتباطات ثابت و سیار در محدوده روستاهای دلیر و الیت نرمال بوده و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.
وی با اشاره به دستور ویژه استاندار مازندران برای تقویت ارتباطات در محدوده جنگلهای الیت افزود: با همکاری مخابرات منطقه و معاونت ارتباطات سیار، یک سایت تلفن همراه پرتابل به منطقه اعزام و راهاندازی شده است.
مدیرکل ارتباطات مازندران با تأکید بر استقرار این سایت تا پایان عملیات اطفای حریق خاطرنشان کرد: تیمهای فنی و تخصصی مخابرات در حالت آمادهباش قرار دارند و در صورت نیاز به خدمات مخابراتی، آماده اعزام به منطقه هستند.
این سایت پرتابل با هدف پوشش تکنولوژیهای نسل دوم و چهارم تلفن همراه در منطقه الیت چالوس راهاندازی شده و به پشتیبانی از ارتباطات نیروهای امدادی و عملیاتی میپردازد.