با تلاش خیر دامغانی آقای چوپانی و گروه‌های فنی از شهرستان‌های مختلف استان، طرح برق رسانی به امام‌زاده روستای کاستان در سملقان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح که با هدف تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی به زائران و اهالی منطقه آغاز شده بود با تأمین روشنایی مسیر و محوطه امام‌زاده، رنگ تحقق به خود گرفت.

با بهره‌برداری از این پروژه، مسیر دسترسی و فضای امام‌زاده در شب‌های زیارتی روشن‌تر شده و اهالی کاستان با شور و شوق فراوان از عملی شدن خواسته‌ی دیرینه خود استقبال کردند.

تلاشی که نشان می‌دهد هر گام کوچک در مسیر خدمت، می‌تواند نوری بزرگ در دل مردم بیفروزد.