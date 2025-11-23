پخش زنده
ورزشکاران میاندوآبی در مسابقات پاراتنیس روی میز شمالغرب کشور موفق به کسب چند مقامهای قهرمانی و نایب قهرمانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ اداره ورزش و جوانان میاندوآب اعلام کرد: در پایان این رقابتها که با حضور ورزشکارانی از استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل و زنجان در تبریز برگزار شد، علی حسین صادقی در کلاس ۹ ایستاده با عملکرد درخشان خود مقام قهرمانی را کسب کند و همچنین ستار جدی نیز در کلاسهای ۴ و ۵ توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.
این رویداد ورزشی علاوه بر ایجاد رقابت سالم، فرصتی ارزشمند برای نمایش تواناییهای ورزشکاران پاراتنیس منطقه شمالغرب کشور را فراهم آورد تا بار دیگر نشان دهند که اراده و پشتکار میتواند بر محدودیتها غلبه کند.