کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سملقان در بازرسیهای از واحدهای صنفی ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف از مغازههای سطح این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سملقان گفت: این عملیات بهداشتی در راستای پایش مستمر و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد.
خرمی در این خصوص، بر تداوم بازرسیهای سرزده و برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانههای گزارشدهی ۱۹۰ به مراکز بهداشتی اطلاع دهند.