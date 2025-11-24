به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سملقان گفت: این عملیات بهداشتی در راستای پایش مستمر و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد.

خرمی در این خصوص، بر تداوم بازرسی‌های سرزده و برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی ۱۹۰ به مراکز بهداشتی اطلاع دهند.