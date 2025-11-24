دیدار بسیجیان پلدختر با نماینده ولی فقیه در لرستان
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛به مناسبت هفته بسیج جمعی از بسیجیان ،فرماندهان و کارکنان نظامی و انتظامی ،پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و جمعی از مسئولان شهرستان پلدختر با نماینده ولیفقیه در استان لرستان دیدار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر با گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح افزود: امروز مسئولان باید در مسیر ارتقای فرهنگ، اقتصاد و تقویت امنیت که بستر همه پیشرفتهای کشور است گامهای مؤثر و مجاهدانه بردارند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به نقش برجسته انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان افزود: فرصتی طلایی برای خدمتگزاری در عرصه امنیت، فرهنگ و اقتصاد فراهم شده است و آثار تلاشها در این حوزهها تا فراتر از مرزهای کشور دیده میشود؛ نام ایران و پرچم مقدس آن امروز مایه امید ملتهای مسلمان و آزادگان جهان است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه بسیج مجموعهای از بهترین و مؤمنترین انسانهاست،گفت: بسیج تنها یک نیروی نظامی در کنار سایر نیروهای مسلح نیست، شبکهای پویاست که در میان تمام اقشار جامعه از زن و مرد، پیر و جوان حضور دارد.
نماینده ولیفقیه با قدردانی از نقش مردم پلدختر در دفاع مقدس و استقامت خانوادههای شهدا گفت: قطعه درخشانی از تاریخ این استان متعلق به این دیار است و پلدختر همواره کمهزینهترین و قانعترین منطقه برای نظام جمهوری اسلامی بوده است.
رونمایی از تمثال سرداران و فرماندهان شهید پلدختر و دیدار با طلاب و اساتید شهرستان از دیگر برنامه های نماینده ولی فقیه در استان بود.