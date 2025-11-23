پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ از جان باختن زوج جوان در یکی از محلات این شهر به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ گفت: این زوج هنگام خواب در منزل مسکونی خود در منطقه «قزلناو» دچار گاز گرفتگی شده و پیش از رسیدن نیروهای امدادی فوت کرده بودند.
عارف شجاعت علت این حادثه را استفاده نکردن از لوله مناسب برای خروج گاز منوکسیدکربن ناشی از بخاری گازی عنوان کرد و افزود: این نخستین حادثه مرگ ناشی از گازگرفتگی، امسال در این شهرستان است.