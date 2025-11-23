پخش زنده
امروز: -
در نشست پژوهشی مقابله با ریزگردها بر راهاندازی سامانه ملی پایش گرد و خاک، تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست پژوهشی مقابله با گرد و خاک که با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد؛ بر ضرورت راهاندازی سامانه ملی و یکپارچه ارزیابی اقدامات در حوزه مقابله با گرد و غبار تأکید شد.
همچنین مقرر شد؛ شاخصهای پایش اثرات اجتماعی و اقتصادی پدیده گرد و خاک تدوین و کمیتههای تخصصی پایش با مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمنهاد تشکیل شود؛ تا زمینه رصد مستمر، تحلیل وضعیت و ارائه راهکارهای علمی فراهم شود. پیوستسازی پژوهش و تصمیمگیری علمی برای مدیریت بحران گرد و غبار از مهمترین محورهای این نشست بود.