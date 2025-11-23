پخش زنده
مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی خبر داد: میزان اهدای خون در فصلهای سرد کاهش یافته است و هموطنان برای اهدای خون مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی رسولی اظهار کرد: در فصول سرد سال و به علت شیوع بیماریهای تنفسی ویروسی و شرایط جوی حاکم میزان مراجعه به مراکز خونگیری کاهش مییابد در حالیکه نیاز به خون و فراوردههای خونی دائمی و همیشگی است.
وی ادامه داد: با هدف افزایش ذخایر خون و فراوردههای خونی و با توجه به نیاز دائمی به خون علی الخصوص در بیماران سرطانی، هموفیلی و تالاسمی از اهدا کنندگان در همه گروههای خونی که از سلامت جسمانی برخوردار هستند تقاضا میشود ضمن همراه داشتن کارت ملی به پایگاههای انتقال خون استان مراجعه کنند.