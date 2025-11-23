یک وکیل اهل صربستان اعلام کرد که قصد دارد شکایتی را علیه الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور این کشور به علت مشارکت ادعایی وی در «سافاری سارایوو» به دادستانی بلگراد ارائه دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، یک وکیل اهل صربستان اعلام کرد که قصد دارد شکایتی را علیه الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور این کشور به علت مشارکت ادعایی وی در آنچه «سافاری سارایوو» در دوران محاصره شهر سارایوو نامیده می‌شود، به دادستانی بلگراد ارائه دهد.

این وکیل ضمن انتشار بیانیه‌ای عمومی، تأکید کرده است که نباید تنها دادستانی میلان ایتالیا مسئول پیگیری این پرونده باشد بلکه نهاد‌های قضایی در صربستان نیز باید وارد ماجرا شوند، چرا گروه‌های شرکت‌کننده در طرح "سافاری سارایوو" با پرداخت مبالغ هنگفت از مسیر بلگراد به ارتفاعات اطراف سارایوو فرستاده شده‌اند.

این وکیل در متن شکایت خود به نقش ادعایی دستگاه‌های امنیتی کشورش در سازماندهی یا تسهیل «سافاری انسانی» اشاره کرده است؛ اقدامی که مدعی است بر اساس شواهد موجود، گردشگران مسلح را قادر می‌ساخت تا به سمت شهروندان سارایوو شلیک کنند.

الکساندر ووچیچ پیش‌تر این اتهامات را رد کرده است و گفته که در آن زمان به عنوان خبرنگار در منطقه حضور داشته و هرگز اسلحه در دست نگرفته است.

موضوع اکنون در فضای حقوقی، سیاسی و بین‌المللی منطقه به موضوعی حساس تبدیل شده است و چشم‌انداز آن می‌تواند بر روابط میان بوسنی و هرزگوین، صربستان و نهاد‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.