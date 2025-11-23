



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران از مهار موفقیت آمیز آتش جنگل‌های الیت با ۱۱۵ عملیات پروازی بالگرد‌ها و ۱۳ پرواز هواپیما‌های ایلیوشین ۴۰ تنی خبر داد و گفت: عملیات مهار آتش با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و پشتیبانی در استان با موفقیت اجرا شد.

مهدی یونسی رستمی افزود: بالگرد‌ها توانستند ۱۱۵ پرواز ایمن و مؤثر را به ثبت برسانند که نقش مهمی در کنترل و خاموش‌سازی آتش داشت.

او ادامه داد: همچنین هواپیما‌های ایلیوشین ۴۰ تنی با ۱۳ پرواز سنگین و راهبردی، حجم قابل توجهی از آب را به مناطق هدف منتقل کرده و پشتیبانی گسترده‌ای در این عملیات انجام دادند.

استاندار مازندران افزود: در کنار این اقدامات هوایی، بیش از ۵۰۰ نفر نیروی انسانی با حضور میدانی و عملیاتی و همچنین ۲۲ دستگاه ماشین آتش‌نشانی در صحنه حضور داشتند که با هماهنگی کامل توانستند روند مهار آتش را سرعت بخشیده و از گسترش آن جلوگیری کنند.