هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اعضای برتر کتابخوان مراکز کانون استان البرز، معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در مراکز استان البرز، اعضای برتر کتابخوان معرفی شدند و چند تن از اعضا در برگزاری فعالیت‌های فرهنگی هفته کتاب و کتابخوانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

زینب عاشری، مدیرکل کانون استان البرز با تأکید بر اهمیت گسترش کتابخوانی گفت: حمایت از اعضای کتاب‌خوان بخشی از مسئولیت ما در تقویت فرهنگ مطالعه است و معرفی اعضای برتر کتابخوان در هفته کتاب و کتابخوانی از برنامه‌های امسال بود.

اعضای برتر کتاب‌خوان کانون البرز؛ «حلما مدیرروستا، مهرسا سلیمانی، امیرعلی حقیقی»، «امیرحسام جعفری، «الینا اسماعیلی»، «اطهر طلم‌خانی»، «آوینا حسن‌پور، محمدطا‌ها مهدوی‌راد، کاوان ابراهیم‌خانی»، «ابوالفضل خدادادی، بنیامین عباسپور، محمدعلی موسوی از محمد شهر» و «سیاوش پیامنی، پارسا خدابنده لو، هلیا فرخی‌کیا از مرکز هشتگرد» معرفی شدند.