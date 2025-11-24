عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با ادامه اجرای قانون جوانی جمعیت، تاکنون روند تخصیص و واگذاری زمین برای بیش از ۱۲۲ هزار خانوار مشمول در شهر‌های کشور به سرانجام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تقی رضایی، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت در بخش تأمین زمین شهری، اعلام کرد از مهر ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی، از این تعداد حدود ۳۰۰ هزار نفر مشمول نهایی قانون شناخته شده‌اند.

رضایی افزود: تاکنون برای بیش از ۵۶ هزار نفر قرارداد قطعی واگذاری زمین صادر شده و ۶۶ هزار نفر نیز مراحل تخصیص و جانمایی زمین را پشت سر گذاشته‌اند.



وی گفت: بدین ترتیب بیش از ۱۲۲ هزار خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت، صاحب زمین شده‌اند که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۴۰ درصدی در پاسخ‌گویی به متقاضیان است.

رضایی همچنین از تدوین توافق‌نامه‌ای با بنیاد مسکن خبر داد که براساس آن، روستاهای واقع در حریم شهرهای بزرگ در صورت الحاق اراضی جدید، امکان واگذاری زمین به مشمولان این قانون را خواهند داشت.

وی تاکید کرد: نیمی از این واگذاری‌ها در دولت گذشته و نیم دیگر طی بیش از یک سال فعالیت دولت چهاردهم انجام شده است.

به گفته عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ، تنها در سال گذشته ۶۶ هزار قطعه زمین تخصیص یافته است.

رضایی یادآور شد که در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر، امکان واگذاری زمین وجود ندارد و متقاضیان باید در شهرهای اطراف یا زادگاه خود زمین دریافت کنند.