مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)

همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره) امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه، برگزار شد.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۰۰:۰۵
برچسب ها: ایام فاطمیه ، شهادت حضرت زهرا
