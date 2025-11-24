امروز: -
آیین وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام

آیین وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام شامگاه یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع خرمشهر باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار شد.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۰۱:۱۲
وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در مسجد جامع خرمشهر

برچسب ها: شهدای گمنام ، شهید ، شهادت ، تشیع شهدا
