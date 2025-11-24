به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا و رده‌های تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در جنوب غرب حضور داشتند.

حجت الاسلام مصطفی خلیلی مقدم مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز فاوا معراج قرارگاه کربلا با اشاره به مقام ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌آموزیم ایستادگی تا پای جان با سلاح روایتگری و تبیین در جامعه غفلت زده برای دفاع از ولایت است.

وی افزود: به برکت خون مطهر این شهید گمنام و شهدای اقتدار با رهبری حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد هوشیاری و وحدت مردم ایران اسلامی بودیم؛ وحدتی که کمر دشمنان را شکست و آنها تاب تماشای آن را ندارند و ما در حد توان خود باید تمام تلاشمان را برای حفظ این وحدت و بصیرت و حل مشکلات مردم بکار ببندیم.

داای احترام نظامی به مقام شامخ شهید گمنام، محفل انس با قرآن کریم با حضور فرهنگیار قاری استاد ایوب تمیمی و مرثیه خوانی کربلایی محمود فاضلی از برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی این مراسم باشکوه بود.