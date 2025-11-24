پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست، گفت: باید صادقانه واقعیات را به مردم بگوییم که برای حل مشکلات اقتصادی چه راهکارهایی باید اجرایی شود.
جلسه ستاد تنظیم بازار ، با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه که معاون اول رئیسجمهور و دیگر اعضای دائم ستاد تنظیم بازار نیز در آن حضور داشتند، با تأکید بر ضرورت دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم و گرانی اظهار داشت: در دنیا راهکارهای مختلفی برای کنترل تورم اجرایی شده، بنابراین باید با مطالعات تطبیقی و علمی بررسی شود که کدام راهکارها در این زمینه موثرتر بوده است.
آقای پزشکیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمیشود، تصریح کرد: باید با ارائه راهکارهای مناسب، روندهای اجرایی فعلی را اصلاح کنیم، البته راهکارها نباید در حامعه فشار و شوک ایجاد کند، بلکه اصلاح روندها باید با آرامش انجام شود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ گفت: دولت باید به فکر معیشت، مسکن، امنیت، سلامت و آموزش جامعه باشد. دولت نمیتواند به کالاهایی که اساسی نیستند یارانه بدهد و در مقابل یارانه دارو را ندهد، زیرا معیشت و سلامت مردم به دولت ربط دارد.
در این جلسه گزارشی نیز از آخرین قیمت اجناس مختلف در بازار ارائه شد.