به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خبر سیما گفت: برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده‌ای برای جمع‌آوری کامل فلر‌های نفتی استان تا پایان دولت چهاردهم در دست اجراست.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ پایه فلر فعال نفتی در خوزستان، اقدامات انجام شده در یک سال گذشته را برشمرد و افزود: در این مدت، ۲۰ عدد از این فلر‌ها به طور کامل خاموش و ۱۲ پایه دیگر نیز به‌سوزی شده‌اند.

استاندار خوزستان به سرنوشت گاز و مایعات حاصل از جمع‌آوری فلر‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بخش گازی این فلر‌ها به شرکت گاز تحویل داده می‌شود تا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد.

موالی زاده ادامه داد: بخش مایعات این واحد‌ها نیز به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد تا به محصولات مرتبط با این صنعت تبدیل شود.

وی با اشاره به چهار منبع اصلی تشدید آلایندگی در استان اظهار داشت: اولین منبع، تداوم فعالیت فلر‌های نفتی در محدوده اهواز است که بر اساس آخرین پایش، ۳۴ واحد از آنها در شرایط بحرانی مشابه کریت کمپ قرار دارند، به عنوان مثال، در مجموعه‌های نفت و گاز مارون روزانه ۷۳۵ هزار فوت مترمکعب و در نفت و گاز کارون ۳۱ هزار فوت مترمکعب گازسوزی داریم.

استاندار خوزستان منبع دوم آلودگی را عدم استفاده از بنزین یورو ۴ و آلایندگی ناشی از تردد خودرو‌ها عنوان کرد و گفت: سومین منبع، آتش زدن کاه و کلش مزارع شلتوک و نیشکر است که به عنوان یک منبع فصلی، هوای شهرستان‌های اهواز، کارون، شوشتر، باوی و حمیدیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موالی زاده با اشاره به یک منبع فرامرزی آلودگی، خاطرنشان کرد: خوداشتغالی هورالعظیم در بخش عراقی، به دلیل کاهش نزولات جوی و کاهش حقابه از دجله و کرخه، امسال به یکی از منابع آلاینده هوای شهرستان‌های دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه و اهواز تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین اقدامات استانداری خوزستان طی ۵ ماه اخیر در راستای پیگیری و مقابله با آلودگی هوا اشاره و تصریح کرد: در این مدت، در نشست هیأت دولت و همچنین کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا حضور یافته و مسائل و چالش‌های مرتبط با محیط زیست استان را پیگیری کرده‌ایم.

استاندار خوزستان گفت: برگزاری نشست‌ها و تماس‌های مکرر با مقامات عراقی اعم از ملی و استانی همچون وزیر کشور عراق، معاون وزیر کشور و استاندار میسان از دیگر اقدامات انجام شده برای بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی جهت کنترل خوداشتعالی هورالعظیم بخش عراقی است.

موالی زاده از استفاده از هواپیمای آب‌پاش و آتش نشان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ۲ مرحله خبر داد و اعلام کرد: در مجموع با انجام ۲۵ سورتی پرواز که در هر پرواز حدود ۴۰ هزار لیتر آب‌پاشی شد، این مأموریت‌ها به انجام رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستور توزیع بنزین یورو ۴ و استاندارد در سطح جایگاه‌های سوخت کلانشهر اهواز و شهر‌های صنعتی و آلوده را صادر کرده‌ایم که مجموع روزانه نیاز آنها به ۳ میلیون لیتر می‌رسد.