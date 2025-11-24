در آغاز دهمین روز از بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان تیم ملی کشتی آزاد ایران یک مدال طلای دیگر به جمع نشان‌های کاروان ورزش ایران اضافه کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد امروز (دوشنبه ۳ آذر) رقابت‌های روز دوم کشتی آزاد در حال برگزاریست.

در آغاز این بخش از مسابقات، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم در مرحله پایانی برابر حریفی از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۶ بر ۶ پیروز شد و نشان طلا این وزن را از آن خود کرد.

سیاهوشی روز گذشته در نخستین مبارزه برابر نماینده بلغارستان ۱۲ بر ۲ پیروز شد سپس به برتری ۱۰ بر صفر برابر نماینده ارمنستان دست یافت. با این دو پیروزی، وی به مرحله فینال راه یافت.

مدال طلا محمد سیاهوشی، پنجمین مدال طلا کاروان ایران است. با این طلا، مجموع مدال‌های ایران به ۲۴ رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.